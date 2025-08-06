مقتل 2 وإصابة 10 في هجمات روسية على زابوريجيا الأوكرانية

قال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية الأربعاء إن الغارات الروسية على المنطقة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، من بينهم أربعة أطفال.

وأضاف فيدوروف أن القوات الروسية شنت 567 هجوما على مدى 24 ساعة حتى صباح اليوم على 16 تجمعا سكنيا في المنطقة. وتقع زابوريجيا على خطوط الجبهة في الحرب التي تشنها روسيا على جارتها الأصغر منذ فبراير شباط 2022.

وذكر فيدوروف على تطبيق تيليجرام للتراسل أن تسعة مبان على الأقل تضررت في الهجمات التي وقعت في الصباح الباكر في نطاق مدينة زابوريجيا وحدها. ومدينة زابوريجيا هي المركز الإداري للمنطقة الأوسع التي تحمل الاسم نفسه.

وقال فيدوروف “تواصل خدمات الطوارئ الاستجابة على الأرض”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على نحو مستقل. ولم يصدر بعد أي تعليق من روسيا .

وينفي الطرفان استهداف المدنيين في الهجمات المتبادلة. لكن آلاف الأشخاص لاقوا حتفهم في الحرب، معظمهم من الأوكرانيين.