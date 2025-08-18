مقتل 20 على الأقل في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية

أعلنت خدمات الطوارئ في منطقة ريازان الروسية اليوم الاثنين أن عدد القتلى جراء انفجار غامض وقع الأسبوع الماضي في منشأة إنتاج بالمنطقة ارتفع إلى 20 شخصا على الأقل، كما أصيب 134 آخرون.

وقال بافل مالكوف، حاكم المنطقة الواقعة جنوب شرقي موسكو، يوم الجمعة إن الحادث نجم عن حريق اندلع داخل ورشة عمل بالمصنع.

لكن لم يتضح من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق أو طبيعة المواد التي ينتجها المصنع تحديدا. ولم تتطرق مصادر روسية رسمية إلى تفاصيل سوى ما يتعلق بجهود البحث عن المصابين وعلاجهم.

وكتبت خدمة الطوارئ المحلية على تيليغرام “حتى 18 أغسطس، لقى 20 شخصا حتفهم جراء الحادث الطارئ”.

وأضافت “هناك 134 مصابا، منهم 31 في مستشفيات ريازان وموسكو، بينما يتلقى 103 مرضى العلاج من خلال عيادات خارجية”.