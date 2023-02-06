مقتل 225 في شمال غرب سوريا نتيجة الزلزال

أفادت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن ما لا يقل عن 225 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 811 في شمال غرب سوريا جراء زلزال قوي ضرب سوريا وتركيا، الاثنين.

وقالت المتحدثة ماديفي سون سوون لرويترز إن المكتب يتوقع زيادة عدد الضحايا مع استمرار وجود كثيرين تحت الأنقاض في ظل تسبب الأحوال الجوية الصعبة في عرقلة جهود الإنقاذ.

وأضافت أن المكتب سجل أيضا تضرر 170 مبنى على الأقل في شمال غرب سوريا.

قتل المئات في سوريا بعد زلزال مدمر ضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وسجلت السلطات وقوع زلزال ثان في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية نقلا عن مسؤول كبير في قطاع الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 371 قتيلا على الأقل و1089 إصابة.

ويعتقد أن الحصيلة التي تصدر عن وسائل إعلام رسمية في سوريا تشمل من يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

من جانبه، قال يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال قوي ضرب جنوب البلاد اليوم الاثنين ارتفعت إلى 1014، فيما تسبب الزلزال في تهدم 2824 مبنى.