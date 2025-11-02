الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
مقتل 23 في حريق بشمال غرب المكسيك

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2025 8:06 صباحًا
المتجر الذي وقع فيه الحريق بمدينة هيرموسيلو في المكسيك

قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينيوم إن حريقا اندلع أمس السبت في متجر بمدينة هيرموسيلو شمال غرب المكسيك وتسبب في سقوط قتلى، وذكرت وسائل إعلام محلية أن 23 شخصا بينهم أطفال لقوا حتفهم وأصيب آخرون جراء الحريق.

وأضافت الرئيسة في منشور على موقع إكس “أتقدم بخالص التعازي لأسر وأحباء الضحايا”، ولم تحدد عدد القتلى في الحريق الذي وقع بولاية سونورا بشمال غرب البلاد.

وقالت شينيوم إنها أصدرت تعليمات لوزير الداخلية بإرسال فرق دعم لمساعدة عائلات الضحايا والمصابين.

وأكد أنطونيو أستيازاران رئيس بلدية هيرموسيلو على موقع إكس سقوط عدد من الضحايا.

وقال رئيس وحدة إطفاء المدينة في حديث مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه لم يتم بعد تحديد سبب الحريق.

    المصدر :
  • رويترز

