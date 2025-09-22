مقتل 24 شخصاً في انفجارات بباكستان

قال مسؤولان حكوميان وسكان، اليوم الاثنين، إن 24 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، قتلوا بعد أربعة انفجارات بشمال غرب باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية في وقت متأخر من مساء أمس.

وتضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجارات.

وقال سكان إن طائرات مقاتلة باكستانية قصفت أربعة منازل. لكن مسؤولين أمنيين نفيا ذلك، مؤكدين وقوع انفجارات في مستودع ذخيرة داخل مخبأ لمسلحين.

وطلب المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما نظرا لحساسية الأمر.

ولم يرد مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني على طلب للتعليق.

وينفذ الجيش الباكستاني عمليات باستمرار في المنطقة لقتل المسلحين الذين ينشطون على جانبي الحدود.