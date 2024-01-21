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مقتل 25 شخصا في هجوم أوكراني على مدينة دونيتسك

منذ 18 ثانية
آثار الدمار في سيفيردونيتسك

آثار الدمار في سيفيردونيتسك

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أعلن دنيس بوشيلين حاكم منطقة دونيتسك المعين من قِبل روسيا اليوم الأحد، أن 25 شخصا قتلوا وأصيب 20 آخرون بعدما قصفت قوات أوكرانية مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وذكر أليكسي كولمزين رئيس بلدية مدينة دونيتسك المعين من قبل روسيا أيضا أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.

وأوضح بوشيلين أن المدينة تعرضت لنيران مدفعية أوكرانية. ولم يرد تعليق بعد من أوكرانيا على الأمر.

وأظهرت صور ومقطع فيديو لرويترز من موقع الحادث أشخاصا يبكون قال بعضهم إنهم فقدوا أقارب لهم وجثثا ملقاة على الأرض وسط الثلوج الملطخة بالدماء بالقرب من سوق في المدينة.

وقال بوشيلين إن فرق الطوارئ تعمل في موقع القصف وإن متخصصي البحث الجنائي يحاولون أيضا جمع شظايا للأسلحة التي استخدمت في الهجوم.

ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلنت روسيا العام الماضي ضمها من جانب واحد في خطوة نددت بها معظم الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية. ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع.

    المصدر :
  • رويترز

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