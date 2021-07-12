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مقتل 26 عنصرا من طالبان في "عمليات تطهير" بقندهار

12 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 8:55 صباحًا
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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قتل 26 عنصرا من حركة “طالبان”، في “عمليات تطهير” نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الاثنين.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة الدفاع الأفغانية: “قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار”.

وأضافت: “كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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