مقتل 26 عنصرا من طالبان في "عمليات تطهير" بقندهار

قتل 26 عنصرا من حركة “طالبان”، في “عمليات تطهير” نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الاثنين.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت وزارة الدفاع الأفغانية: “قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار”.

وأضافت: “كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم”.

26 #Taliban terrorists were killed & 7 others were wounded in clearing operations conducted by #ANDSF with support from #AAF in Dand & Arghandab districts of #Kandahar province, yesterday.

Also, 6 motorbikes, 6 weapons, some amount of their amos & explosives were destroyed. pic.twitter.com/3aEYTKBCmu

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) July 12, 2021