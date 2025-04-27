مقتل 3 أشخاص بقصف روسي لمدينة بشرق أوكرانيا

ذكر ممثلو إدعاء أن قصفا جويا روسيا على مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين اليوم الأحد.

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة دونيتسك في منشور على فيسبوك إن روسيا أسقطت ثلاث قنابل انزلاقية على المدينة، الواقعة على بعد حوالي عشرة كيلومترات (6.2 ميل) من خط المواجهة. واقتربت القوات الروسية من المدينة خلال العام الماضي.

وذكر المنشور أن زوجين يبلغان من العمر 47 و48 عاما قتلا إلى جانب مسن يبلغ من العمر 78 عاما بينما طال الدمار 21 منزلا.

وأظهرت الصور المرفقة بالمنشور منزلا مدمرا من طابق واحد وهيكل محترق لسيارة.