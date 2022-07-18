الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة

منذ 6 دقائق
إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا

إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا

A A A
طباعة المقال

قالت وسائل إعلام أميركية إن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأميركية. لكن أحد المارة أطلق النار على المهاجم فأرداه قتيلا.

وأفادت صحيفة إنديانا بوليس ستار نقلا عن جيم إيسون رئيس شرطة غرينوود، بأن شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في المساء بمركز غرينوود بارك للتسوق.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة والذي كان بحوزته سلاح أيضا رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.
وبحسب الصحيفة فإن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.

ووقع إطلاق النار وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة والتي أثارت ضجة كبيرة وعادة ما تتصدر عناوين الصحف.

وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح.

وأشارت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي يوم الجمعة إلى أنها ستنظر في تشريع مقترح هذا الأسبوع يحظر أسلحة هجومية معينة، وفقما نقلت “رويترز”.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الرئيس الأوكراني يقيل رئيس جهاز الأمن والمدعية العامة
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
    رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بقوة لهجوم عسكري على إيران
    تحطم طائرة أوكرانية تحمل 11 طنا من الأسلحة
    بالفيديو.. ألسنة اللهب جراء تحطم طائرة أوكرانية تحمل 11 طنا من الأسلحة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟