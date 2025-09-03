مقتل 3 أشخاص على الأقل في تحطم قطار جبلي في لشبونة

قالت السلطات البرتغالية “إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب حوالي 20 اليوم الأربعاء عندما خرج قطار (جلوريا) الجبلي المائل الذي يحظى بشعبية بين السياح في لشبونة عن مساره وتحطم”.

وإصابات ثلاثة أشخاص خطيرة.

وأظهرت لقطات من الموقع القطار الذي يشبه الترام، والذي ينقل الناس صعودا ونزولا من أحد التلال في العاصمة البرتغالية، وهو مدمر وعمال الطوارئ وهم يسحبون الناس من الحطام.

وعبر الرئيس مارسيلو ريبلو دي سوزا عن أسفه على الحادث المأساوي في بيان، وذكر أنه يأمل في أن تحدد السلطات قريبا سبب الحادث.

ويربط الخط، الذي افتتح في 1885، منطقة وسط مدينة لشبونة قرب ميدان ريستاورادوريس وبايرو ألتو (الحي العلوي)، الذي يشتهر بالحياة الليلية النابضة بالحياة، وتشغله شركة النقل العام البلدية (كاريس).

ويجري ربط عربتي القطار في طرفين متقابلين من كابل سحب، وتولد قوة الجر عبر بمحركات كهربائية في كلتا العربتين.

ويبدو أن العربة الموجودة في أسفل الخط لم تتضرر على ما يبدو، لكن شبكة (سي.إن.إن) البرتغال قالت إن الركاب اضطروا للقفز من نوافذها عند وقوع الحادث.