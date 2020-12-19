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مقتل 3 أشخاص في تفجير انتحاري نفذته مراهقة في نيجيريا

منذ 8 دقائق
هجوم انتحاري شمال شرق نيجيريا

هجوم انتحاري شمال شرق نيجيريا

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مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية مساء الجمعة في شمال شرق نيجيريا، حيث كثّفت جماعة بوكو حرام مؤخرا هجماتها، بحسب ما أفادت مصادر محلية اليوم السبت.

وقال العامل في المجال الإنساني أبو بكر محمد بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو: ”نقلنا ثلاث جثث وشخصين مصابين بجروح بالغة“.

وأكد المسؤول في ميليشيا موالية للحكومة إبراهيم ليمان الحصيلة مشيرا إلى أن المراهقة البالغة 17 عاما فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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