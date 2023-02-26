مقتل 3 أشخاص في سقوط هليكوبتر تابعة لبعثة حفظ السلام الأفريقية بالصومال

قالت بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال في بيان (الأحد 26-2-2023) إن ثلاثة لقوا حتفهم وأُصيب ثمانية آخرون عندما سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للبعثة أمس السبت في منطقة شبيلا السفلى.

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إن الهليكوبتر كانت تقل 11 راكبا بينهم جنود من الجيش الصومالي وكانت تشارك في تدريبات عسكرية لإجلاء قتلى ومصابين عندما سقطت.

وأضافت البعثة في البيان “بكل أسى، لقي ثلاثة ركاب من ضمن 11 راكبا على متن الهليكوبتر حتفهم. وتم إجلاء ثمانية مصابين إلى مقديشو لتلقي الرعاية الطبية العاجلة”.

ولم يرد بالبيان أي تفاصيل عن القتلى والمصابين، بما في ذلك جنسياتهم، لكنه أفاد بأن التحقيقات بدأت لتحديد سبب سقوط الهليكوبتر.

وتساعد البعثة حكومة الصومال المركزية في حربها ضد حركة الشباب الإسلامية المتمردة.

وتقاتل الحركة الموالية لتنظيم القاعدة منذ أكثر من عشر سنوات للإطاحة بحكومة الصومال وإقامة حكمها استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.