الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على أوكرانيا

منذ 20 دقيقة
قصف روسي على أوكرانيا - أرشيفية رويترز

قال مسؤول أوكراني، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي بالمدفعية على مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه موسكو لتطويق المركز الاستراتيجي في منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون في الهجوم الذي قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إنه شمل ثماني ضربات من منظومة إطلاق صواريخ متعددة واستهدف سوقا محلية.

ودعا فيلاشكين السكان إلى إخلاء المدينة التي تتعرض لهجمات متزايدة مع اقتراب القوات الروسية من ثلاث جهات.

وذكر أن القوات الروسية أسقطت أمس الثلاثاء وحده 10 قنابل موجهة على كوستيانتينيفكا التي كانت لفترة طويلة بمثابة مركز لوجستي حيوي للقوات الأوكرانية التي تدافع عن جزء رئيسي من خط المواجهة.

وقال في بيان “الروس ينفذون ضربات متعمدة لقتل وتشويه أكبر عدد ممكن من المدنيين”.

    المصدر :
  • رويترز

