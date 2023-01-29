الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

منذ 8 دقائق
قصف على خيرسون- أرشيفية

قصف على خيرسون- أرشيفية

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قالت إدارة إقليم خيرسون الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا في ضربات روسية على مدينة خيرسون بجنوب البلاد، الأحد، مما ألحق أيضا أضرارا بمستشفى ومدرسة.

وكتبت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام “أصاب القصف الروسي اليوم تسعة أشخاص: توفي ثلاثة أشخاص (رجلان وامرأة)، وأصيب ستة”.

وكانت قد ذكرت في منشور سابق أنه “نتيجة لقصف العدو، تضرر عدد من منشآت البنية التحتية المدنية: مستشفى إقليم خيرسون ومدرسة ومحطة حافلات ومكتب بريد وبنك ومباني سكنية”.

احتلت القوات الروسية خيرسون في الأيام الأولى من غزو موسكو لأوكرانيا قبل أن تستعيدها قوات كييف في نوفمبر تشرين الثاني.

وتتعرض المدينة منذ تحريرها للقصف بشكل منتظم من المواقع الروسية على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو.

    المصدر :
  • رويترز

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