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مقتل 3 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية في كييف

منذ ساعة واحدة
قصف روسي على كييف

قصف روسي على كييف

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قال مسؤول في مكتب الرئاسة الأوكرانية إن ثلاثة قُتلوا في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف، الاثنين.

وكتب كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على تيليجرام يقول إن 19 شخصا أُنقذوا من المبنى السكني وإن أعمال الإنقاذ مستمرة.

وأفاد وزير الداخلية الأوكراني بسقوط العديد من القتلى في أنحاء البلاد في أعقاب هجمات روسية، لكنه لم يذكر حصيلة أكثر دقة للقتلى والجرحى.

وفي موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنها شنت هجوما “ضخما” على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وأضافت في إحاطتها اليومية أنها أصابت “جميع الأهداف المحددة” في القصف الأخير للمدن الأوكرانية كما أحبطت محاولة أوكرانيا اختراق دفاعاتها في منطقة خيرسون.

وفي كييف قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية إن الهجمات الروسية دمرت البنية التحتية للطاقة في مناطق وسط وشمال أوكرانيا اليوم، لكن وضع نظام الطاقة تحت السيطرة وتقوم أطقم الصيانة بإصلاح الأضرار.

وحثت شركة أوكرينيرجو الأوكرانيين في بيان على تيليجرام على الاقتصاد في استخدام للكهرباء، لا سيما في المساء، لتقليل الضغط على نظام الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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