3 قتلى في هجوم على مبنى سكني في لفيف بأوكرانيا

ل رئيس بلدية مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، الخميس، إن ثلاثة قتلوا في هجوم صاروخي روسي أصاب مبنى سكنيا في المدينة خلال الليل.

وأضاف في منشور على قناته على تيليجرام “قتل ثلاثة أشخاص”، ولحقت أضرار بنحو 60 شقة و50 سيارة.

وكان قد ذكر في منشور سابق أن ثمانية أشخاص أصيبوا. ولم يتضح ما إذا كان القتلى الثلاثة من بين هؤلاء.

جاءت منشورات المسؤولين في أعقاب دوي إنذارات من القصف الجوي على نطاق واسع في أوكرانيا وتقارير عن دخول صواريخ كروز المجال الجوي للبلاد. وتحدث سادوفي عن وقوع سلسلة من الانفجارات في مدينة لفيف.

وحث السكان على عدم نشر مقاطع مصورة لعمليات الدفاع الجوي “ولا عن تبعات القصف”، وهو أمر شائع بالنسبة للمسؤولين خلال التصدي للهجمات على البلاد.