مقتل 3 أشخاص وإجلاء المئات في حريق بئر نفط غير قانونية بإندونيسيا

قال مسؤول محلي في مجال الإغاثة من الكوارث، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب اثنان آخران بينما يكافح رجال الإطفاء في إندونيسيا لاحتواء حريق اندلع منذ ثلاثة أيام في بئر نفط غير قانونية.

وأضاف أجونج تري، عضو فريق الاستجابة السريعة التابع للوكالة المعنية بالحد من الكوارث، لرويترز أنه تم إجلاء نحو 750 من السكان في محيط بلورا بإقليم جاوة الوسطى.

اندلع الحريق يوم الأحد في بئر نفط غير قانونية يُشغّلها السكان.

وذكر أجونج أن السلطات لا تزال تحقق في سبب الحريق بينما قال سكان قرب البئر إنهم سمعوا دوي انفجار قبل اندلاع الحريق.

وأضاف أن وكالة الإغاثة نشرت أربعة حفارات لمحاولة إطفاء الحريق بأسلوب الردم بالأتربة غير أن فرق الإطفاء ما زالت تكافح ألسنة اللهب اليوم الثلاثاء وسط صعوبات في نقل المعدات بسبب التضاريس الجبلية.

وجرى نقل السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة وعدد من المباني الحكومية القريبة.

وتسيطر مجتمعات محلية في الأرخبيل الإندونيسي الغني بالمعادن على المئات من آبار النفط التي هجرتها الشركات لعدم جدواها اقتصاديا، ويُدار كثير منها بشكل غير قانوني ودون الالتزام بمعايير السلامة.

وشرعت السلطات الإندونيسية في تقنين عمليات تشغيل هذه الآبار إذ أصدرت في يونيو حزيران لائحة تسمح للشركات الصغيرة بعقد شراكات مع السكان. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز إنتاج النفط في البلاد مع تحسين معايير السلامة وحماية الرفاه بتلك المجتمعات.