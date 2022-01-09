مقتل 3 جنود أتراك بانفجار عبوة ناسفة على الحدود السورية

أعلمنت وزارة الدفاع التركية مقتل ثلاثة جنود أتراك، السبت، في انفجار عبوة ناسفة في جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا.

وقالت الوزارة إن الجنود قتلوا في بلدة أقجة قلعة، بمحافظة شانلي أورفة، عندما انفجرت قنبلة محلية الصنع “وضعها إرهابيون”، من دون مزيد من التفاصيل.

وتقع على الجانب الآخر من الحدود التركية بلدة تل أبيض السورية، التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية منذ أن شنت أنقرة عملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد في أكتوبر 2019.

ولم تحمل الوزارة مسؤولية الانفجار لأي منظمة بالاسم، لكنها كانت تشير على ما يبدو إلى مقاتلين أكراد.

وشنت أنقرة عددا من العمليات العسكرية في تركيا والعراق وسوريا ضد مقاتلين أكراد ينتمون أو يرتبطون بحزب العمال الكردستاني المحظور.

والحزب الذي تتهمه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بالإرهاب، يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984.

في شمال سوريا، شنت تركيا عمليات استهدفت وحدات حماية الشعب الكردية في 2016 و2018 و2019.

وتقول أنقرة إن الوحدات فصيل “إرهابي” لحزب العمال الكردستاني، رغم أنها اضطلعت بدور رئيسي في الحرب بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا.