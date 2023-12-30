مقتل 3 ضباط إسرائيليين أحدهم رائد بلواء غولاني في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 ضباط وجندي خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحدهم رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني وآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة.

وقبل هذا الإعلان، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.

من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أوقعت قوة راجلة داخل مبنى بحي التفاح في كمين محكم، وأسقطت أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت أنها قصفت تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون. وأضافت أنها فجرت بعبوات ناسفة منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال في خان يونس، حيث أوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت 8 دبابات إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، ودبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس، وأخرى بعبوة شواظ في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقصفت القسام تجمعات جنود وآليات إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.