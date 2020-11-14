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مقتل 3 عناصر من حرس الحدود الإيراني غربي العاصمة طهران

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عناصر من حرس الحدود الإيراني-أرشيفية

عناصر من حرس الحدود الإيراني-أرشيفية

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قتل ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين، الجمعة ، برصاص مجهولين بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، إن الحراس الثلاثة قتلوا في اشتباك عندما حاول “إرهابيون” التسلل إلى محافظة أذربيجان الغربية الواقعة على بعد 650 كيلومترا شمال غرب العاصمة طهران.

وأشارت الوكالة إلى إصابة اثنين من حرس الحدود بجروح، فيما تكبد المتسللون “خسائر فادحة،” لم توضح طبيعتها.

وتقع مقاطعة أذربيجان الغربية على الحدود مع العراق وتركيا، ولم يذكر التقرير إلى أي دولة ينتمي ـ أو جاء منها ـ المتسللون.

وبين الفينة والأخرى، تشهد هذه المناطق الحدودية معارك بين القوات الإيرانية والانفصاليين الأكراد، فضلا عن مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش.

وقالت إيران في يوليو إن “إرهابيين” قتلوا شخصين وجرحوا ثالثا في هجوم وقع في إقليم كردستان الإيراني جنوبي محافظة أذربيجان الغربية. وفي يونيو قامت القوات الإيرانية بمهاجمة قواعد المقاتلين الأكراد الإيرانيين في شمال العراق.

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