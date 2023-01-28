مقتل 3 في قصف روسي شرق اوكرانيا.. اليكم التفاصيل

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران على الأقل بعد أن قصفت القوات الروسية حيا سكنيا في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق أوكرانيا، وذلك حسبما قال حاكم المنطقة اليوم السبت 28\1\2023.

وكتب الحاكم بافلو كيريلينكو على تطبيق المراسلة تيليجرام، أن أضرارا لحقت بأربعة مبان سكنية وفندق وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة في الموقع “ليوثقوا بعناية جريمة أخرى ارتكبها المحتلون الروس”.

وفي وقت سابق اليوم قال كيريلينكو إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن سبعة في ضربات روسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن الوضع على الجبهة لا يزال محتدما بشدة، خاصة في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تكثف روسيا هجومها.