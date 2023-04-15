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مقتل 3 مدنيين باشتباكات السودان.. وحميدتي يصف البرهان بالـ"مجرم"

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2023 4:11 مساءً
تجدد الاشتباكات في السودان

تجدد الاشتباكات في السودان

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قالت نقابة أطباء السودان، السبت، إن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قُتلوا في الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

من جانبه، وصف قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بأنه مجرم واتهم الجيش بتنفيذ انقلاب.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع شبكة الجزيرة القطرية اليوم السبت.

وقال حميدتي إن قواته أجبرت على الدخول في مواجهة بعد اندلاع اشتباكات مع الجيش في أنحاء البلاد بعد أيام شهدت توترا بين القوتين.

قلق أممي

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس اليوم السبت إنه ندد بشدة باندلاع القتال في الدولة.

وقال في بيان “تواصلت مع الطرفين طالبا منهما وقف القتال على الفور لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف”.

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