مقتل 3 من جنود الاحتلال.. وإصابة 5 بجروح "خطيرة" في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة، خلال المعارك مع حركة حماس شمالي قطاع غزة.

وبالتالي يرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى 137، بينما يقفز عدد الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 468.

ونزح معظم سكان شمال غزة إلى الجنوب، مما جعل المنطقة ساحة حرب شوارع بين إسرائيل وحماس.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الهدف من الحرب القضاء على حركة حماس وتحرير ما تبقى من رهائن لديها.

إخلاء منطقة واسعة في خانيونس

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة منذ شهرين ونصف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أمر بـ”الإخلاء الفوري لمنطقة تغطي حوالي 20 بالمئة من مساحة مدينة خانيونس”.

وأوضح المكتب أن “حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحا”، لكن المنطقة المطلوب إخلاؤها يعيش بها أكثر من ربع مليون شخص.