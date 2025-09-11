الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
مقتل 3 وإصابة 70 في انفجار شاحنة صهريج على طريق سريع في المكسيك

قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 70 آخرون جراء انقلاب شاحنة صهريج واشتعال النيران فيها وانفجارها على طريق سريع في جنوب شرق مكسيكو سيتي.

والتهم الانفجار والحريق عدة مركبات قرب الحدود بين منطقة إيستابالابا في العاصمة وتشالكو في ولاية مكسيكو المجاورة.

وأظهرت مقاطع التقطتها طائرات مسيرة رجال الإطفاء وهم يكافحون لإخماد النيران وبقايا الشاحنة المتفحمة والمركبات القريبة.

وقالت كلارا بروجادا رئيسة بلدية مكسيكو سيتي على حسابها بمنصة إكس إن 70 شخصا أصيبوا وإن ثلاثة لقوا حتفهم. ونشرت قائمة أولية بأسماء المصابين في المستشفى، وذكرت أنه سيتم تحديثها مع استمرار التقييمات الطبية.

وقالت إدارة الإطفاء في المدينة في وقت لاحق إنه تم إخماد النيران بالكامل داخل وحول شاحنة الصهريج المقلوبة، والتي كانت تنقل غاز البترول المسال.

وهذا الحادث هو ثاني حادث كبير على الطرق السريعة في المكسيك هذا الأسبوع

