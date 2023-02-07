مقتل 3 ونحو 20 في عداد المفقودين جراء غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

قالت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم ويُعتقد أن 24 آخرين في عداد المفقودين جراء غرق ثاني قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ 16 شخصا في عملية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد رصد قارب مطاطي على صخور قبالة ساحل جزيرة ليسبوس بالقرب من تركيا.

وأوضح ناجون للسلطات أن نحو 41 شخصا كانوا على متن القارب الذي أبحر من ساحل تركيا. وقال خفر السواحل إن سفينتين وطائرة هليكوبتر تابعة له تساعد في عملية البحث التي تجري وسط رياح قوية.

ولطالما كانت اليونان إحدى النقاط الرئيسية لدخول المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا إلى الاتحاد الأوروبي. ويعبر معظمهم على متن قوارب مطاطية من تركيا في رحلة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر مات خلالها الآلاف.

ولقي أربعة مهاجرين، بينهم ثلاثة أطفال، حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ليروس في جنوب شرق بحر إيجه يوم الأحد.