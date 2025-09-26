مقتل 30 شخصاً على الأقل في غارة جوية قرب سوق في غرب النيجر

مصدران: مقتل 30 على الأقل في غارة جوية قرب سوق في غرب النيجر

قال مصدران لرويترز إن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية في غرب النيجر، وهو أحدث عدد من القتلى في منطقة متضررة بشدة من هجمات المتشددين الإسلاميين وعمليات مكافحة التمرد.

وذكر المصدران أن الغارة وقعت يوم الاثنين قرب سوق في بلدة إنجار بمنطقة تيلابيري المتاخمة لبوركينا فاسو ومالي. وهذه المنطقة مركز نشاط لجماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، والتي تبذل حكومات الدول الثلاث ذات الحكم العسكري جهودا مضنية لمكافحتها.

وقال مصدر طبي شارك في علاج بعض الجرحى في منشأة صحية محلية “سقطت القنبلة على أطراف السوق. وشظاياها أصابت الأشخاص القريبين”.

ولم تصدر الحكومة بيانا بعد بشأن الواقعة. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق اليوم الجمعة.