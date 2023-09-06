مقتل 32 شخصا في قصف للجيش السوداني على أم درمان

قالت جماعة “محامو الطوارئ” الناشطة في بيان اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 32 شخصا لقوا حتفهم في قصف مدفعي للجيش السوداني على أحد أحياء مدينة أم درمان أمس الثلاثاء.

وشهد حي أمبدة بغرب أم درمان قتالا عنيفا في محاولة من الجيش لقطع طرق الإمداد الرئيسية التي تستخدمها قوات الدعم السريع التي يقاتلها منذ 15 أبريل نيسان.

وتواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم وفي أم درمان، وفي حين وصل عشرات آلاف النازحين إلى ولاية شرق دارفور جددت واشنطن تحذيرها من إطالة أمد الحرب، كما عبرت عن قلقها إزاء تصاعد العنف العرقي.

عشرات آلاف النازحين

وفي شأن متصل، أعلن مفوض مفوضية الأمم المتحدة للعون الإنساني بولاية شرق دارفور محمد أحمد عيسى وصول أكثر من 80 ألف نازح إلى الولاية هربا من ويلات الحرب، وفق ما ذكرته وكالة السودان للأنباء.

وأشار عيسى إلى أن الوضع الإنساني بالولاية يتطلب تضافر الجهود والتدخل العاجل من الحكومات والمنظمات الإنسانية.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم أن بلاده تحتاج إلى 60 مليون دولار لتوفير الإمداد الدوائي حتى نهاية العام الجاري.

يذكر أن ولاية شرق دارفور هي الولاية الوحيدة في دارفور التي لم يصلها القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما جعلها تستقبل أعدادا كبيرة من الفارين من الحرب.