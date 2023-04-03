مقتل 32 شخص في الانفجار الذي قتل مدونا عسكريا روسيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن عدد المصابين جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل مدون عسكري روسي شهير في سان بطرسبرج أمس الأحد 2\4\2023 ارتفع إلى 32 بعدما كانت التقارير تشير إلى إصابة 25 في وقت سابق.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الروسية القول الاثنين إن عشرة أشخاص في حالة خطيرة.

قُتل فلادلين تاتارسكي في مقهى في سان بطرسبرج فيما يبدو أنه ثاني اغتيال على الأراضي الروسية لشخصية على ارتباط وثيق بالحرب في أوكرانيا.

ولم يعرف على الفور من يقف وراء قتله. وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل عمد.