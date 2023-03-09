مقتل 36 على الأقل في هجوم على قرية شرق الكونغو

قال مسؤول محلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس إحدى منظمات المجتمع المدني وأحد الناجين، الخميس، إن مهاجمين يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون قتلوا 36 على الأقل في هجوم وقع خلال الليل في قرية شرق البلاد.

ويعتقد أن المهاجمين من عناصر القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ عقود.

وأعلنت الجماعة الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية وتشن هجمات مميتة على نحو متكرر على القرى باستخدام المناجل والفؤوس في بعض الأحيان.

واستهدف الهجوم قرية موكوندي التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة بيني في إقليم نورث كيفو الذي يعاني من حركات تمرد ويخضع لإدارة الجيش منذ 2021 في محاولة لاستعادة النظام.

وقال حاكم الإقليم كارلي نزانزو كاسيفيتا عبر تويتر في وقت مبكر اليوم الخميس إن 36 على الأقل قتلوا، واتهم القوات الديمقراطية المتحالفة بالوقوف وراء الهجوم.

وذكر رئيس منظمة للمجتمع المدني أن عدد القتلى المبدئي 44 شخصا بينهم نساء وأطفال وعجائز وقال إن العديد من سكان القرية ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال لرويترز عبر الهاتف “طريقة الهجوم تشير إلى ضلوع القوات الديمقراطية المتحالفة لأنه لم يتم إطلاق رصاص”.

وأكد المتحدث المحلي باسم الجيش وقوع الهجوم في رسالة عبر واتساب، لكنه لم يذكر عدد القتلى.