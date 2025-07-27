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مقتل 38 في هجوم لمسلحين على كنيسة في شرق الكونغو

منذ ساعة واحدة
قوة حفظ السلام بالكونغو

قوة حفظ السلام بالكونغو

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قال مسؤولون في مدينة كوماندا بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن مسلحين مدعومين من تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 38 شخصا اليوم الأحد في هجوم على كنيسة بالمدينة.

وذكر مسؤولون لرويترز أنهم يعتقدون أن الهجوم الذي حدث في المدينة الواقعة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية شنه أفراد من القوات الديمقراطية المتحالفة وهم يحملون البنادق والأسلحة البيضاء.

وقال جان كاتو المسؤول في إدارة المدينة إن القتلى والمصابين كانوا يشاركون في قداس الليلة الماضية وإن المسلحين اقتحموا الكنيسة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال مسؤولون إن 38 قتلوا وأصيب 15 بجروح ولا يزال البعض في عداد المفقودين.

وقال كريستوف مونيانديرو، الناشط الحقوقي الذي كان موجودا في مكان الهجوم في كوماندا، إن دوي إطلاق النار سمع ليلا لكن الناس ظنوا في البداية أنهم لصوص.

وأضاف مونيانديرو “هاجم المسلحون في الأساس المسيحيين الذين كانوا ليلا في الكنيسة الكاثوليكية”.

وتابع “للأسف، قُتل الناس بالأسلحة البيضاء أو بالرصاص”.

ونددت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتجدد أعمال العنف في الآونة الأخيرة في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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