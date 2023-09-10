مقتل 4 أشخاص بانفجار بمحجر مملوك للصين في غانا

قال مسؤولون محليون ، الأحد، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بينهم مواطن صيني، في انفجار بمحجر جرانيت في غرب غانا تملكه شركة أومني كواريز الصينية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وقال مايكل نياه، المسؤول المحلي عن إدارة الكوارث، إنه لم يتضح حتى الآن سبب الانفجار الذي دمر مباني بالقرب من المحجر الواقع بمنطقة شاما كما أدى إلى تناثر الركام في مساحات من الأراضي الزراعية.

وأضاف لرويترز أن أربعة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بينما يوجد مصابان في حالة حرجة ويعالجان في مستشفى بالمنطقة.

وقال “الأراضي الزراعية المحيطة به (المحجر) تضررت بشدة، والمباني التي لم يلحق بها دمار تام تحطمت أسقفها أو تصدعت جدرانها”.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع شركة أومني للتعليق.

وقال إيمانويل أوو-إيوي، وهو عضو بالمجلس المحلي، إنه استيقظ في ساعة متأخرة من مساء أمس على انهيار أجزاء من سقف منزله.

وأضاف “سقط كل شيء، كل ما تراه حولك هو أعمدة الكهرباء والأشجار، لكن المنطقة سويت بالأرض”.

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.