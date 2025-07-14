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مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن ساوثيند

14 - يوليو - 2025
مقتل 4 في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن

مقتل 4 في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إن أربعة أجانب قتلوا عندما تحطمت طائرة صغيرة في مطار لندن ساوثيند أمس الأحد بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقال مورجان كرونين رئيس مباحث شرطة‭ ‬إسيكس للصحفيين إن الطائرة الأمريكية الصنع من طراز بيتش كرافت بي200 سوبر كينج إير كانت في طريقها إلى هولندا عندما “واجهت صعوبات وتحطمت داخل حدود المطار”.

وقال جود وينستانلي الرئيس التنفيذي للمطار إن مطار ساوثيند، الذي يقع على بعد حوالي 35 ميلا شرقي لندن وتستخدمه شركة إيزي جيت للإقلاع إلى وجهات سياحية أوروبية، سيظل مغلقا حتى إشعار آخر.

وذكر قطاع التحقيق في الحوادث الجوية في بريطانيا، الذي يحقق في حوادث الطائرات المدنية، أنه “من السابق لأوانه” تحديد سبب تحطم الطائرة. وأرسل القطاع ثمانية محققين إلى الموقع.

    المصدر :
  • رويترز

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