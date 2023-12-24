مقتل 4 أشخاص في قصف روسي على خيرسون جنوبي أوكرانيا

أسفر قصف روسي في إقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا الأحد عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم عجوز (87 عاما) وزوجته (81 عاما) واللذان لقيا حتفهما إثر غارة ضربت المبنى السكني الذي يقطنان فيه.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أولكسندر بروكودين إن وابل القصف أدى إلى إصابة تسعة أشخاص آخرين، بينهم فتى (15 عاما) كما أدى إلى اندلاع حرائق في منازل ومنشأة طبية خاصة، وإشعال النيران في خط أنابيب غاز محلي.

وكتب أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلقا على هجوم خيرسون: ”العدو لا يعترف بالعطلات.. إنها ليست موجودة ليدنا طالما يقتل العدو أهلنا ويبقى على أرضنا”.

ووصل القصف في أنحاء خيرسون إلى وسط عاصمة الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه.

ووقع الهجوم بينما كانت أوكرانيا تستعد للاحتفال رسميا بعيد الميلاد للمرة الأولى في الخامس والعشرين من ديسمبر ، بعد أن كانت تحتفل بالمناسبة في السابق في السابع من يناير.

واحتفل بعض الأوكرانيين الأرثوذكس بعيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر العام الماضي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بميلاد المسيح في السابع من يناير من كل عام.

وكانت الكاتدرائية الموجودة في مجمع دير الكهوف- أحد المواقع المدرجة على قائمة يونسكو للتراث العالمي – في كييف، قد احتفلت بعيد الميلاد في السابع من يناير الماضي هذا العام، غير أن القداس أقيم باللغة الأوكرانية لأول مرة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي قبل واحد وثلاثين عاما.

وفي ميدانيات الحرب أيضا أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة “الجنوب” التابعة للقوات الروسية، فاديم أستافييف، الأحد، أن المجموعة أسقطت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 طائرات مسيرة للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وقال أستافييف لوكالة “تاس”: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 مسيرات أوكرانية في بلدات غورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وأضاف أن وحدات المجموعة صدت 11 هجوما وألحقت الهزيمة بالقوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في بلدات كراسنوي وديليفكا وكيروفو وغيورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أن خسائر العدو بلغت نحو 200 جندي بين قتيل وجريح و4 دبابات بما في ذلك “ليوبارد-2” ألمانية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز “برادلي” أمريكية الصنع و3 عربات، وتم تدمير منصة مدفعية من طراز “كراب” ذاتية الدفع عيار 155 ملم بولندية الصنع ومدفعي هاوتزر “مستا-بي” عيار 152 ملم ومدفع “أكاسيا” عيار 152 ملم ومدفع “غفوزديكا” عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر “دي-30.

ومن جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، الأحد، أن القوات الأوكرانية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية بلدات المقاطعة بـ55 قذيفة مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة.

وقال غلادكوف عبر قناته على “تليغرتم”: “في منطقة بيلغورود، تعرضت بلدة نيخوتيفكا للقصف بـ6 قذائف مدفعية، وبلدة شيتينوفكا بـ4 قذائف وبلدة ناؤموفكا لقذيقتين، كما تعرضت بلدة جورافليفكا للقصف بـ3 قذائف مدفعية كما واستهدف العدو هذه البلدة بطائرة مسيرة واحدة، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من بلدات المنطقة”.

وفي منطقة بوريسوفكا، وفقاً لغلادكوف، استهدف العدو منشأة بنية تحتية في إحدى المؤسسات الزراعية في بلدة تسابوفكا بمسيرة كاميكازي، وفي منطقة فولوكونوفكا، استهدفت القوات الأوكرانية بلدة ستاري بـ14 قذيفة من قاذفات القنابل اليدوبة “إي بي جي-9″ و”أيه جي سي-17”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت جسراً في منطقة غرايفورون بين بلدتي سوفخوزني وغوركي بمسيرة كاميكازي حيث نفذت أعمال الإصلاح، وأصيب خمسة عمال. كما تعرضت ضواحي بلدة سبوداريوشينو للقصف مرتين وأطلقت 9 قذائف هاون على بلدة موكرايا أورلوفكا يوم السبت، مؤكداً تضرر 6 منازل.