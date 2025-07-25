مقتل 4 أطفال جراء انهيار سقف مدرسة في الهند

ذكرت وسائل إعلام هندية أن أربعة أطفال على الأقل قتلوا وأصيب 17 في ولاية راجاستان بغرب البلاد بعد انهيار سقف مبنى مدرسة حكومية اليوم الجمعة، ولا تزال هناك مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض.

وأظهرت صور، بثتها قنوات إخبارية، تجمع سكان من الولاية حول موقع الانهيار بينما كانت السلطات تزيل الأنقاض باستخدام رافعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التلاميذ كانوا في الفصول عندما انهار المبنى.

وقال رئيس وزراء الولاية بهاجانلال شارما في منشور على منصة إكس “صدرت التعليمات إلى السلطات المعنية بضمان توفير العلاج المناسب للأطفال المصابين”.

ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز عن أميت كومار من الشرطة المحلية قوله لوكالة (بي.تي.آي) للأنباء إن بعض الأطفال المصابين في حالة حرجة.