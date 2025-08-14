الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
مقتل 4 جراء انفجار في إدلب بسوريا

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 2:19 مساءً
فرق الدفاع المدني السوري تواصل عملها في مكان الانغجار غي ادلب

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون، الخميس، في انفجار “مجهول السبب” بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن وزارة الصحة التي أشارت، في بيان، إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، في حصيلة أولية جراء انفجار وقع بمحيط مدينة إدلب.

وقبل الإعلان عن الحصيلة، أفادت “سانا” بوقوع “انفجار مجهول السبب بمحيط مدينة إدلب، وأنباء أولية عن وقوع إصابات”.

فيما نقلت قناة “الإخبارية” الرسمية عن مديرية صحة إدلب: “استنفار كامل لفرق الإسعاف والكوادر الطبية عقب انفجار بمحيط مدينة إدلب (..)”.

ولم يُعرف حتى الساعة 10:50 (ت.غ) سبب الانفجار، كما لم تعلق الجهات الرسمية عليه.

