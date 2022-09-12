مقتل 4 جنود أتراك في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد قتلى الجيش في شمال العراق إلى 4 أفراد، بعد وفاة أحد الجرحى متأثرًا بإصابته في اشتباكات مع مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.

وأشارت الوزارة في بيان الى أن اشتباكات وقعت الأحد أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية “المخلب – القفل”، في شمال العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين نقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن أحد المصابين توفّي لاحقًا في المستشفى متأثرًا بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى 4.

وفي 18 نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية “المخلب ـ القفل​​​​​​” ضد معاقل “العمال الكردساني” الذي تصنّفه تنظيمًا إرهابيا، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق.