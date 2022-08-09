مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم انتحاري على الحدود الأفغانية

قال الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إن انتحاريا هاجم قافلة عسكرية في منطقة قبلية على الحدود الأفغانية فقتل أربعة جنود.

أضاف الجيش في بيان أن الحادث وقع في بلدة مير علي بمنطقة وزيرستان الشمالية، ولم يذكر البيان موعد حدوث الهجوم.

وقال مسؤولون في الشرطة والمخابرات لرويترز إن المهاجم صدم القافلة بمركبة ذات ثلاث عجلات في ساعة متأخرة من مساء الاثنين في منطقة نائية شهدت تصاعدا في عنف المتشددين في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت المنطقة ذات يوم معقلا للمسلحين الإسلاميين المحليين والأجانب لكن العمليات العسكرية الباكستانية العديدة طردتهم في الغالب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي جاء غداة مقتل القيادي الباكستاني البارز عبد الولي المعروف أيضا باسم عمر خالد الخراساني، الذي كانت الولايات المتحدة ترصد مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله، في انفجار بأفغانستان.