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مقتل 4 في إطلاق نار بحي تجاري جنوب روسيا

منذ ساعة واحدة
عناصر من الشرطة الروسية

عناصر من الشرطة الروسية

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قالت وكالة تاس الرسمية الروسية للأنباء (الخميس 24-11-2022) نقلا عن مصادر في وكالات محلية لإنفاذ القانون إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار في حي تجاري في مدينة كريمسك بجنوب روسيا.

وقالت تاس إن القتلى الأربعة بينهم المسلح الذي أطلق النار. وتم إرسال المدعين المحليين إلى مكان الحادث لفتح تحقيق.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يطلق النار وهو يسير في الشارع. وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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