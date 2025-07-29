مقتل 4 واعتقال المئات في أنغولا في احتجاجات على رفع أسعار الوقود

مواجهات سابقة بين الشرطة الأنغولية ومتظاهرين احتجاجاً على رفع أسعار الوقود

قالت الشرطة في أنغولا إن الاحتجاجات العنيفة في البلاد بسبب رفع أسعار الوقود أسفرت عن مقتل أربعة على الأقل واعتقال المئات، مع استمرار الاضطرابات في بعض المواقع بالعاصمة لواندا اليوم الثلاثاء.

وجاءت أعمال العنف أمس الاثنين، والتي تضمنت أعمال نهب وتخريب واشتباكات مع الشرطة، في أعقاب قرار الحكومة في وقت مبكر من هذا الشهر بزيادة سعر الديزل بمقدار الثلث لتخفيف الضغط على المالية العامة بسبب الدعم المكلف للوقود.

وأطلقت جمعيات لسائقي حافلات الأجرة الصغيرة، التي رفعت بدورها الأجرة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة، إضرابا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على هذه الخطوة أمس الاثنين عندما اندلعت أعمال العنف.

وقال ماتيوس رودريجز المتحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي إن أكثر من 500 شخص اعتقلوا وتعرضت متاجر وبنوك وحافلات ومركبات خاصة للتخريب، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك “جيوب للفوضى” في أجزاء من لواندا.

وبدأت الدولة المنتجة للنفط في جنوب أفريقيا في خفض دعم الوقود تدريجيا منذ عام 2023، وتحولت الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين أيضا في ذلك الوقت إلى أعمال عنف.