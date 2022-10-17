مقتل 4 وفقدان 6 بعد اصطدام مقاتلة روسية بمبنى سكني في مدينة قرب أوكرانيا

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وفُقد ستة آخرون بعد اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة ييسك بجنوب روسيا اليوم الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة زفيزدا التلفزيونية العسكرية انفجارات على متن القاذفة المقاتلة من طراز سوخوي سو-34 الأسرع من الصوت والمتوسطة المدى وهي تسقط في اتجاه المبنى. وقالت وكالات أنباء روسية إن قائدي الطائرة قفزا منها.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن هيئة الطوارئ المحلية قولها إن أربعة لاقوا حتفهم، واعتبر ستة آخرون مفقودين. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المقر الرئيسي لجهود الإنقاذ قوله إن 25 أصيبوا.