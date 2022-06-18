مقتل 41 شخصًا في فيضانات مدمّرة في بنغلادش والهند

أدّت العواصف الموسمية التي ضربت بنغلادش والهند الى مقتل 41 شخصا على الأقل، حيث تسببت في فيضانات مدمرة شردت ملايين آخرين، حسبما أفاد مسؤولون.

ووفق “فرانس برس”، غمرت الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، مساحات شاسعة من شمال شرقي بنغلادش، ما دفع إلى نشر القوات لإجلاء الأسر المنعزلة عن المجتمعات المجاورة.

وتحولت المدارس إلى ملاجئ إغاثة لإيواء قرى بأكملها غمرتها المياه في غضون ساعات بسبب الأنهار التي فاضت فجأة وأغرقت ضفافها.

في السياق نفسه، قال مسؤولون في الشرطة إن البرق الناجم عن العواصف قتل 21 شخصًا على الأقل في مختلف أنحاء الدولة الواقعة جنوبي آسيا، منذ ظهر الجمعة 16 حزيران.

وذكر رئيس الشرطة المحلية، ميزان الرحمن، أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عاما أصيبوا بصاعقة في بلدة نانديل الريفية.

كما أفاد مفتش الشرطة “نور الإسلام” بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في انهيارات أرضية ضربت منازلهم الواقعة على منحدر التل في مدينة شيتاغونغ الساحلية.

من ناحية أخرى، لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، في ولاية ميغالايا النائية في الهند، حسبما كتب رئيس وزراء الولاية “كونراد سانجما “على تويتر، وذلك بعد الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب الأنهار التي غمرت الطرق. وفي ولاية آسام المجاورة ، تضرر أكثر من 1.8 مليون شخص من الفيضانات بعد خمسة أيام من هطول الأمطار المستمر.