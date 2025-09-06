السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
مقتل 5 أشخاص إثر انقلاب قارب خلال فيضان في جنوب باكستان

منذ 9 دقائق
فيضان في جنوب باكستان

فيضان في جنوب باكستان

قالت هيئة إدارة الكوارث في باكستان “إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وجرى إنقاذ أكثر من عشرة، اليوم السبت، بعد انقلاب قارب كان يقل سكانا في إقليم البنجاب بجنوب البلاد الذي ضربته فيضانات”.

وقالت الهيئة إن القارب انقلب في منطقة ملتان بسبب التيارات القوية.

وقال رئيس الهيئة نبيل جافيد في وقت سابق اليوم إن فيضان أنهار رافي وسوتليج وتشيناب قد أثر على أكثر من 4100 قرية، مما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من منازلهم.

وأقامت السلطات 423 مخيما للإغاثة و512 مرفقا طبيا و432 مركزا بيطريا لحماية الناس والماشية على حد سواء، حيث تم نقل أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية.

وقال جافيد إن 50 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في مياه الفيضانات هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

