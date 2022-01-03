مقتل 5 أشخاص جراء الفيضانات جنوبي إيران

لقي خمسة أشخاص مصرعهم جنوب إيران جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة، ففي محافظة فارس لقي أربعة أشخاص مصرعهم، فيما توفي شخص آخر في محافظة بوشهر بسبب صاعقة برق.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، اليوم الاثنين، إن ”الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار في بعض أجزاء من محافظة فارس تسببت بمقتل 4 أشخاص، بينهم امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً، كما تم إغلاق الطرق، وعرقلت الرحلات الجوية“.

وذكرت منظمة إدارة الطوارئ الإيرانية أن سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا في مدينة دراب فقدت حياتها بعد سقوطها في نهر مليء بالأمطار.

وبحسب الوكالة الإيرانية، ”فقد غمرت السيول معظم مدن محافظة فارس الواقعة جنوب إيران، خاصة في المدن الجنوبية“، مشيرة إلى أن الفيضانات في المدينة تسببت بإصابة 4 آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، قال مهدي خوبيار، نائب مدير جمعية الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ في محافظة فارس، إن ”الفيضانات تسببت بأضرار في الطرق العامة للمحافظة“.

وأضاف ”أن إجمالي تسعة أشخاص حوصروا في ثلاث مركبات، وتمكن عمال الإنقاذ من إنقاذ ثمانية، فيما لم يتم العثور على الشخص التاسع“، وفق قوله.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع فيضانات في مدينة الأهواز، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بمعاناة سكان المدينة التي تقطنها أغلبية عربية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأضرار في المنازل السكنية والطرق العامة في مدينة بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان، جنوب إيران.

وأعلنت السلطات الحاكمة في مدينة ”ميناب“ بمحافظة هرمزغان عن إغلاق المدارس في المدينة، اليوم الاثنين؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من فيضانات لـ 14 محافظة، بما في ذلك بوشهر وفارس وهرمزغان وخوزستان وسيستان وبلوشستان ويزد وكرمان في اليومين المقبلين من هذا الأسبوع.

وفي محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، أعلن روح الله سرغازي، نائب مدير إدارة الأزمات في المحافظة، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت الليلة الماضية تسببت في فيضانات، وغمرت الأنهار المحلية، وأغلقت أربعة طرق في جنوب المحافظة، بحسب تعبيره.