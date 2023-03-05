مقتل 5 أشخاص في اشتباك جديد بين أذربيجان وأرمينيا

تبادلت القوات الأذربيجانية والأرمن إطلاق النار اليوم الأحد في منطقة ناجورنو قرة باغ المتنازع عليها، مما أدى لمقتل خمسة أشخاص على الأقل، وفقا لتقارير من أذربيجان وأرمينيا.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن جنديين قتلا في تبادل لإطلاق النار بعد أن أوقفت القوات الأذربيجانية قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة من البلدة الرئيسية في المنطقة إلى مناطق نائية، مضيفة أن القافلة استخدمت طريقا غير مصرح به.

وقالت وزارة الخارجية في أرمينيا إن ثلاثة مسؤولين من وزارة الداخلية في قرة باغ قُتلوا. وذكرت أن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة، واصفة مزاعم أذربيجان المتعلقة بنقل أسلحة بأنها “سخيفة”.

وناجورنو قرة باغ معترف بها دوليا منذ فترة طويلة كجزء من أراضي أذربيجان على الرغم من أن غالبية سكانها من الأرمن.

والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عدة مرات في إطار الجهود المبذولة لحل النزاع، لكن العنف المتكرر أضر بجهود السلام.