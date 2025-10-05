مقتل 5 أشخاص وتضرر بنية تحتية للطاقة في هجوم جوي روسي على أوكرانيا

عمال الإنقاذ يعملون في موقع منزل دمرته غارة جوية روسية بطائرة مسيرة وصاروخ، في قرية لابيفكا على مشارف مدينة لفيف، أوكرانيا، 5 أكتوبر 2025. رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد إن روسيا أمطرت أوكرانيا بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة في هجوم واسع النطاق خلال الليل مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق الضرر ببنية تحتية مدنية في العديد من المناطق بما في ذلك مرافق طاقة.

وقال ممثلو ادعاء إن أربعة من القتلى أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم عندما دُمر مبنى سكني في منطقة لفيف الواقعة بغرب البلاد والمتاخمة لبولندا.

وقال أندريه سادوفي رئيس بلدية مدينة لفيف، عاصمة المنطقة، إن النيران اشتعلت أيضا في منطقة صناعية بالمدينة، وانقطعت الكهرباء عن أجزاء منها. وكان حث السكان صباح اليوم على البقاء في منازلهم بينما كانت السلطات تكافح حرائق متعددة.

الهجوم الأكبر على لفيف

سمع مراسل لرويترز دوي انفجارات في السماء في الساعات الأولى من الصباح بينما كانت الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف من جهات متعددة. وقال متحدث باسم هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية للتلفزيون الأوكراني إن الهجوم على لفيف هو على الأرجح الأكبر على المنطقة خلال الحرب.

وفي مدينة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا، قال إيفان فيدوروف حاكم المنطقة الأوسع التي تحمل نفس اسم المدينة إن شخصا قُتل وأُصيب تسعة آخرون في هجوم أدى أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 73 ألف مشترك.

وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو إن بنية تحتية مدنية تضررت أيضا في مناطق إيفانو فرانكيفسك وفينيتسا وتشيرنيهيف وخيرسون وخاركيف وأوديسا.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن منشآت طاقة تضررت في زابوريجيا ومنطقة تشيرنيهيف بشمال البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها استهدفت منشآت عسكرية صناعية أوكرانية، بالإضافة إلى بنى تحتية للغاز والطاقة، خلال الليل.

وكثفت روسيا، التي لم تُعلّق بعد على الهجوم، ضرباتها على شبكة الطاقة الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب الشتاء الرابع خلال الحرب ومع تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال.

وكتبت سفيريدينكو على منصة إكس “عمل إرهابي متعمد آخر ضد المدنيين. تواصل موسكو قصف المنازل والمدارس ومنشآت الطاقة، مما يُثبت أن التدمير لا يزال استراتيجيتها الوحيدة”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 50 صاروخا ونحو 500 طائرة مُسيرة.

بولندا تسارع لحماية أجوائها

قالت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائراتها حلقت في وقت مبكر اليوم لحماية المجال الجوي بعد أن شنت روسيا غارات جوية على أوكرانيا.

وقالت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على منصة إكس “تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب”.

ورفعت دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي حالة التأهب إلى الدرجة القصوى بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة يُشتبه أنها روسية في مجالها الجوي في سبتمبر أيلول، وأدت مشاهدات لطائرات مسيرة واختراقات جوية، بما في ذلك في كوبنهاجن وميونيخ، إلى فوضى في حركة الطيران الأوروبية.

وأُغلق مطار فيلنيوس في ليتوانيا لعدة ساعات طوال الليل بعد ورود تقارير عن احتمال اتجاه مناطيد نحو المطار في وقت متأخر من أمس السبت.