السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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مقتل 5 جنود في إطلاق نار على معسكر للجيش الفلبيني

منذ ساعة واحدة
الجيش الفلبيني- أرشيفية

الجيش الفلبيني- أرشيفية

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قال الجيش الفلبيني، السبت، إن خمسة جنود قتلوا في إطلاق نار على معسكر في جنوب البلاد، بينهم مطلق النار.

وأفاد الميجر فرانسيسكو جاريلو المتحدث باسم فرقة المشاة الرابعة في بيان إن جنديا أصيب بحالة هياج بعد الواحدة صباح اليوم السبت (1700 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) وقتل أربعة جنود في مجمع للجيش في مدينة كاجايان دي أورو.

وقال الجيش إن مطلق النار توجه بعد ذلك إلى غرف أخرى، حيث اشتبك جنديان معه وقتلاه. مضيفا “نؤكد للجمهور أن هذا حادث فردي”.

وأفاد الجيش بأن شخصا آخر أصيب بجروح خطيرة. وتم فتح تحقيق داخلي لتحديد سبب الحادث والثغرات في عملية التجنيد والتدريب.

وتشهد الفلبين الواقعة في جنوب شرق آسيا حوادث إطلاق نار متكررة على فترات. وفي يونيو حزيران لقي ثلاثة حتفهم بينهم رئيس بلدية سابق في إطلاق نار خلال حفل تخرج بإحدى الجامعات في العاصمة مانيلا.

    المصدر :
  • رويترز

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