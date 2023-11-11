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مقتل 5 جنود من "وحدات النخبة" في الجيش الإسرائيلي بمعارك غزة

منذ 35 دقيقة
تشييع رقيب في الجيش الإسرائيلي قتل خلال الحرب على غزة

تشييع رقيب في الجيش الإسرائيلي قتل خلال الحرب على غزة (رويترز)

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء (السبت 11-11-2023)، مقتل 5 من جنوده خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على القطاع المحاصر والفقير.

وذكرت صحيفة “هآرتس” على موقعها الإلكتروني أن الجيش كشف أسماء 5 جنود قتلوا في قطاع غزة وأعمارهم ومناطق سكناهم.

وبدوره، ذكر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي الواسع الانتشار أن الجنود قتلوا خلال معارك وقعت في شمال قطاع غزة.

وينتمي الجنود الذين قتلوا إلى وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي مثل “غفعاتي” و “شلداغ”.

وذكر الجيش أيضا أن 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك.

وكانت حركة حماس نشرت في وقت سابق اليوم شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين بينما كانوا يتحصنون في منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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