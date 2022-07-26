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مقتل 5 في احتجاج مناهض للأمم المتحدة بشرق الكونغو

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 2:53 مساءً
جنود من القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

جنود من القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

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قال متحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إن خمسة على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 50 آخرون في أثناء احتجاجات مناهضة للأمم المتحدة بمدينة جوما في شرق البلاد.

وكان شاهد من رويترز قد رأى في وقت سابق اليوم أفرادا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة خلال قتلهم متظاهرين اثنين بالرصاص.

ووقعت أعمال العنف في ثاني يوم من الاحتجاجات المعادية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونجو الديمقراطية لإخفاقها في حماية المدنيين في منطقة تعاني من عنف الميليشيات منذ عقود.

وهاجم مئات المحتجين مستودعا للبعثة الدولية في جوما ونهبوه أمس الاثنين مطالبين البعثة بمغادرة.

وقال شاهد من رويترز إن قوة حفظ السلام أطلقت الرصاص الحي على حشد سلمي إلى حد كبير اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين على الأقل.

وأضاف أن ضباط الجيش والشرطة الذين انتشروا في المكان لم يطلقوا الرصاص.

ولم يتسن الوصول حتى الآن للمتحدث باسم البعثة الدولية للتعليق.

وقال المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا إنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم بخصوص الخسائر البشرية واللوجستية للاحتجاجات.

ويتصاعد التوتر في شرق الكونغو إذ تؤدي الاشتباكات المتصاعدة بين القوات المحلية وجماعة إم 23 المتمردة إلى نزوح الألوف. كما أن الهجمات التي يشنها متشددون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية مستمرة على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة منذ عام والعمليات المشتركة التي يشنها جيشا الكونجو وأوغندا عليهم.

    المصدر :
  • رويترز

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