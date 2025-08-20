مقتل 50 شخصاً واختطاف العشرات في هجوم على مسجد في نيجيريا

قال مسؤولون محليون وسكان، اليوم الأربعاء “إن عدد القتلى جراء هجوم شنه مسلحون على مسجد ومنازل قريبة منه في ولاية كاتسينا بشمال غرب نيجيريا ارتفع إلى 50 شخصا على الأقل، كما اختطف نحو 60 آخرين”.

وقع الهجوم صباح أمس الثلاثاء في بلدة أونجوان مانتاو النائية بمنطقة مالومفاشي خلال صلاة الفجر في المسجد. وقال شهود إن المسلحين وصلوا على دراجات نارية وأطلقوا النار داخل المسجد قبل أن ينتشروا في أنحاء القرية.

وقال أمينو إبراهيم، النائب عن منطقة مالومفاشي، إن ما لا يقل عن 30 شخصا قُتلوا، فيما أُحرق 20 آخرون أحياء، واصفا ما جرى بأنه سلسلة من الهجمات الوحشية التي استهدفت المجتمع المحلي.

وقال أبو بكر صديق عليو، المتحدث باسم شرطة كاتسينا، إن الشرطة أوقفت المهاجمين وأحبطت هجوما كان مخططا له على قريتين.

لكن في أثناء فرارهم عبر مانتاو، أطلق المسلحون النار على السكان.

وأضاف المتحدث أن النيران اندلعت في عدة منازل قبل وصول قوات الأمن إلى الموقع.

ووصف ناجون كيف جرى سحب نساء وفتيات بالقوة في مشاهد صادمة.

وقال محمد عبد الله، وهو من سكان المنطقة “بدأوا بإطلاق النار في المسجد بينما كان الناس يؤدون الصلاة. قُتل جاري ونجوت فقط لأنني لم أخرج في وقت أبكر”.

وذكرت فاطمة أباكار، وهي مسؤولة في المستشفى العام المحلي، أمس الثلاثاء لرويترز إن المشرحة سجلت 27 جثة غير أن الكثير من جثث الضحايا تسلمتها عائلاتهم لدفنها.

وتصاعدت في شمال غرب نيجيريا خلال السنوات القليلة الماضية هجمات العصابات المعروفة محليا بـقطاع الطرق حيث تستهدف القرى والطرق وتختطف السكان لطلب الفدية وتبتز المجتمعات الزراعية.