مقتل 50 مسلحًا خلال عمليات عسكرية للجيش الباكستاني على الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان خلال الأيام الأربعة الماضية، في إطار عمليات عسكرية متواصلة ضد الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية.

ولم يتسنّ التحقق من هذه الحصيلة من مصدر مستقل، في حين تؤكد جماعات مسلحة أن الجيش يبالغ في أعداد القتلى، وهو ما ينفيه الجيش.

وكانت مصادر أمنية قد أفادت أمس بمقتل جندي واثنين من المسلحين، وإصابة 5 جنود آخرين، خلال اشتباك مسلح أعقب كمينا استهدف قوة أمنية في منطقتي وزيرستان الشمالية والجنوبية.

ووفق صحيفة “دون” الباكستانية، وقع الهجوم عندما كانت القوات تتحرك من منطقة شوال في وزيرستان الشمالية باتجاه سيرناراي (جنوب وزيرستان العليا) حيث تعرضت لنيران كثيفة من مسلحين.

وقد أسفر الاشتباك عن إصابة 3 مسلحين آخرين بجروح، في حين واصلت القوات عمليات التمشيط لجمع المعلومات الاستخباراتية وتحديد هوية المهاجمين وعلاقاتهم المحتملة بالتصعيد الأخير في نشاط المسلحين.

وتشهد مناطق وزيرستان الشمالية وجنوب وزيرستان العليا والسفلى تدهورا أمنيا حادا منذ العام الماضي، وسط تصاعد الهجمات المسلحة وانفجار العبوات الناسفة وحوادث الاغتيال والخطف، مما يثير قلقا واسعا بين السكان المحليين.